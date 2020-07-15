شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الرياضة لـ"الخليج 365" : تدشين مرحلة ثانية من مبادرة توزيع الدرجات المدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجراها ”الخليج 365” للمرحلة الأولى لمبادرة (دراجتك صحتك) التي تتبناها وزارة الرياضة لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أكد خلال التغطية الخاصة التي قدمتها الزميلة نسرين فؤاد وأعدها الزميل محمد محسوب، أنه في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم تم توزيع المرحلة الأولى من المبادرة على المشتركين الذين شاركوا من خلال بوابة مصر وبوابة وزارة الشباب والرياضة واللينك الخاص بالمبادرة.

وأكد، أنه سيكون هناك مرحلة ثانية من المبادرة مشيرا الى ان هناك نوعين من العجل يتم توزيعهما وهما عجل جبلي ذو الكاوتش العريض مشدداً عل أنه مناسب لجميع الفئات ويبلغ سعره 1932 ، بالإضافة إلى آخر وهو العجل الـ"هجين" وهذا النوع يصل سعر 2300 .

Advertisements

وحول أن يتم عقد مبادرة مماثلة بالأقاليم ومحافظات الصعيد، أكد أن هناك دراسة يتم العمل عليها لتوصيل المبادرة إلى كافة أنحاء الجمهورية وان يكون هناك أماكن أخرى في المحافظات وكل هذا يتم دراسته، مشدداً على أن الوزارة تسعى لتوفير الدراجات.

حول طريقة حجز الدراجات ذكر أنه يتم الحجز يتم من خلال البوابة ويتم اتباع الخطوات المذكورة على البوابة الرسمية.

وحول الجهة المصنعة للدرجات أكد أنها من صنع الهيئة العربية للتصنيع بنسبة 100% ، مشددا في الوقت ذاته أنه يتم غير القادرين على السداد الدراجة بالتقسيط بالتعاون مع بنك القاهرة.