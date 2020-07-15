شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش التحول من الري بالغمر إلى التنقيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بكل من المهندس حسن أحمد زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والمهندس محمد أبوالسعود، وكيل وزارة الرى بالقليوبية، وناقش المحافظ ضرورة التعاون المشترك بين الزراعة والرى لحث وتوعية المزارع القليوبي على التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، على أن يتم البدء بالمساحات البستانية أولا والتي تمثل حوالى ٤٠ ألف فدان، ونشر قرار وزير الموارد المائية والري والمتضمن الالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضى القديمة من الرى بالغمر للرى الحديث، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الرى لهذه الأراضى وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفى في أول مايو ٢٠٢١.

ووجه الهجان بسرعة تنفيذ مشروعات الرى الحديثة بمدن المحافظة وزيادة عدد الأفدنة وتحويلها للري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، مشيرا إلى أن القليوبية لديها 160 ألف فدان، من بينها 40 ألف فدان بساتين والمساحة التي يروي منها بالتنقيط حوالى 4660 فدانا، مشددا على تكثيف توعية المزارعين بأهمية اتباع الأساليب الحديثة لرى أراضيهم من أجل تعميم مشروعات الرى الحديث لتغطية أكبر مساحة من الرقعة الزراعية بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عمل جولات وزيارات ميدانية للنماذج الناجحة للري بالتنقيط التي قام بعض المزارعين بتطبيقها لتشجيعهم، مشيرا إلى أن وزارة الري ترعى عددا كبيرا من المبادرات التي تحفز المزارعين للتحويل لنظام الري بالتنقيط أو الري الحقلي، من بينها صرف قروض ميسرة بالتعاون مع البنك الزراعي لمساعدتهم في التحويل إلى نظام الري الحديث.

وأضاف المحافظ أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، سيتم عمل دراسات ميدانية لتجميع المزارعين وإنشاء شبكات ري حديث لمزارعهم.