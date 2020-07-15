شكرا لقرائتكم خبر عن «أرض مستردة».. سحب 531 فدانًا من المستثمرين غير الجادين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب قطعتى أرض من المستثمرين غير الجادين بمنطقة البحر الفارغ في نطاق المركز بإجمالى مساحة 531 فدانًا، ووضع لافتة «أرض مستردة» في الأرض التي تم سحبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، إنه سيتم استرداد باقي القطع من المستثمرين غير الجادين بشكل دورى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ويتم وضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة على جميع الأراضى المستردة.

وتكونت لجنة استرداد الأراضى من كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، وأعضاء اللجنة المهندس السيد حمزة، نائب رئيس المركز، والمهندس على زيد، نائب رئيس المركز، والمهندس فائز عيد رفاعى، نائب رئيس المركز، والمهندس صابر جاد، نائب رئيس المركز، والمهندس أيمن عبدالله، رئيس قرية الحمرا، وسعيد عبدالحكيم، رئيس قرية منية بنى سلامة، والمهندس صبحى كامل فودة، رئيس قرية كفر داود.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى مع غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً، مشيرًا إلى استمرار عمل لجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

أرض مُستردة - استرداد 531 فدانًا بوادى النطرون فى محافظة البحيرة

أرض مُستردة - استرداد 531 فدانًا بوادى النطرون فى محافظة البحيرة

أرض مُستردة - استرداد 531 فدانًا بوادى النطرون فى محافظة البحيرة

أرض مُستردة - استرداد 531 فدانًا بوادى النطرون فى محافظة البحيرة

أرض مُستردة - استرداد 531 فدانًا بوادى النطرون فى محافظة البحيرة