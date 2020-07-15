شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إزالة 45 تعديًا على النيل والأرض الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إزالة 45 تعديًا على مساحة تبلغ نحو 6549 مترًا مربعًا من حرم نهر النيل والأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية وكذلك البناء المخالف فى مراكز كفر الدوار والرحمانية والمحمودية ورشيد، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، بتنفيذ 16 قرار إزالة على مساحة 4920 مترًا مربعًا بقرية دفشو بمركز كفر الدوار تنوعت ما بين أسوار ومبان وزراعات، وإزالة 15 تعديًا بالبناء على الأرض الزراعية المملوكة للرى بقرية أريمون بمركز المحمودية، وكذلك وقرار إزالة لتعدٍ بالبناء على أرض مساحتها 120 مترًا بقرية روضة المغازى، التابعة لمركز المحمودية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بتنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات بالردم على نهر النيل، ونفذت الوحدة المحلية لمركز رشيد 4 قرارات إزالة لمبانى مخالفة على مساحة 380 مترًا بقرية إدفينا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد حالتى إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمساحة 575 مترًا.

وشدد «آمنة» على تكثيف حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين وتأكيدًا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

حملة إزالات الموجة 16 فى البحيرة

حملة إزالات الموجة 16 فى البحيرة

حملة إزالات الموجة 16 فى البحيرة

حملة إزالات الموجة 16 فى البحيرة

حملة إزالات الموجة 16 فى البحيرة