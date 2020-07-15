شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات «براءة متهم أحداث كرداسة»: الدعوى خلت من دليل قاطع لإدانة المتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حيثيات حكمها في الحكم الصادر ببراءة عمرو صلاح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مركز كرداسة».

وقالت المحكمة في حيثياتها أن القاضلي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، وأن أهم مايقوم عليه الإثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى اليقين للحكم بادانه المتهم، فان لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب وإنما هو اليقين القضائي الذي يمكن أن يصل إليه الجميع ويكون متفقا مع العقل والمنطق.

وأشارت الحيثيات إلى أن القاضي لا يخضع في استخلاصه كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم والقاضي لا يرتفع قدره برفعه وظيفته ولا تتسم سماها بسناها إلا إذا تمثلت في نفسه فضائلها

وذكرت الحيثيات أن وظيفة المحكمة هي إثبات الحقيقة بجميع صورها وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة وأن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة، فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة، وكل ماهو جدير بالبحث هو التحقق مما اذا كانت هناك أدلة كافيه يمكنها أن تدحض هذه القرينه القانونية أم لا فاذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته لأن الأصل فيه هو البراءة

وأوضح الحيثيات بان أوراق الدعوى قد خلت من أدلة كافيه تؤدى إلى اليقين القضائي الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة وغير مباشرة، وإذا كانت الأحكام القضائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل لأن اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة مبنيا على الاحتمال لا على اليقين.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الاشتراك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والرقة والتأثير على رجال السلطة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

Advertisements