شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: تلقينا شكاوى بشأن تضرر الآباء من المصروفات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يختص بالرقابة على جميع السلع والخدمات عدا البنوك والتأمين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «جهاز حماية المستهلك يتعامل مع شكاوى أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس، وتلقى الجهاز 32 شكوى خاصة بأتوبيسات نقل التلاميذ خلال العام الدراسي الماضي»، مشيرا إلى أن الجهاز ينسق مع وزارة التعليم لبحث شكاوى أولياء الأمور دون إحداث ضرر للمدارس أو المستهلكين.

وأضاف: «وزارة التعليم أقرت بتقديم الخدمة التعليمية عبر الإنترنت والخلاف في الشكاوى المقدمة بشأن قيمة استخدام أتوبيس المدرسة خلال فترة توقف الدراسة، وهناك احتمال بخصمها من المصروفات المقررة العام المقبل».

وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور قدموا شكاوى بشأن إصرار بعض المدارس على الحصول على المصروفات الدراسية بشكل كامل خلال بداية العام المقبل.