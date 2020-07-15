شكرا لقرائتكم خبر عن أمل وسارة وبينهما أحمد.. قضايا رأي عام صنعها «الهاشتاج» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاشتاجات يوم بعد يوماً تمتلء بها منصات التواصل الاجتماعي، يصل تأثيرها إلى أرض الواقع ولتعليق العديد من مؤسسات الدولة عليها بجانب التحرك والتدخل فيها.

الهاشتاج الأكثر شهرة، الذي تم إطلاقه من قبل عدد من الفتيات عبر تويتر وموقع الصور انستجرام، يحمل اسم «المتحرش أحمد بسام زكي»، والذي امتد لأيام، ترصد خلاله الكثير من الفتيات مواقف تحرش واغتصاب تعرضت لها من قبل الطالب بالجامعة الأمريكية، على أثرها تحركت النيابة العامة بعد عدد من البلاغات وتم القبض على الطالب لمواجهته بالتهم.

ليس هذا فقط، بل دعم المركز القومي لحقوق المراة كافة الفتيات، وانتشرت حملة موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم الفتيات وتشجيعهن على تقديم بلاغات ضد المتحرشين، وعدم الخوف من فضح الأمر.

مؤسسات الدولة الدينية متمثلة في الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، كان لها تدخل من خلال بيانات رسمية تؤكد حرمانية التحرش وعقوبته .

عبدالله رشدي، برز اسم الداعية الإسلامي إذ تصدر اسمه مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، وذلك بالتزامن مع انتشار قضية التحرش الخاصة بالطالب أحمد بسام زكي، حيث تم إعادة نشر منشور قديم له يدلي فيه برأيه عن التحرش وأسبابه، ويقول فيه ”ليس من الطبيعي أن تخرج فتاةٌ بملابس لا تصلح إلا للنوم ثم تشكو من التحرش“، ويشير بالمنشور ذاته، بأنه ”لا يبرر التحرش ولا يعفي المتحرش من العقوبة“، وبعد موجة من الانتقادات خرجت دار الافتاء للرد على ما أثاره رشدي من غضب عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت الإفتاء في تعليقها عبر «فيس بوك»: «إن إلصاق جريمة التحرش النكراء بقصر التهمة على نوع ملابس المرأة وصفته، تبرير واهم لا يصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة، فحجاب المرأة المسلمة الواجب عليها هو ما يستر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين دون إسهاب في توصيف شكل أو نوع الملابس».

أمل عبدالحميد، كانت من ضمن الهاشتاجات التي تحولت للأكثر تداولاً عبر تويتر، وذلك بعد بث عبدالحميد، مواطنة مصرية، فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف زميلها الذي اغتصبها بالطفلة.

وعلى الفور أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبدالحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

وأوضح البيان أنه في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر- بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.

فيديو جديد تم تداوله عبر موقع التواصل «فيس بوك»، لأب يعاقب طفله بوضعه على «تندة» البلكونة بمدينة العاشر من رمضان، ولم يتحرك الأب رغم استغاثة طفله.

وعلى الفور تحركت النيابة العامة وكشفت في بيان لها حقيقة الفيديو وأوضح البيان أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت مقطع الفيديو، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمَرَ بالتحقيق في الواقعة.

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وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» عدمَ صحة هذا الادعاء المتداول، حيث شهدت والدة الطفل المذكور أنه بعدما أتلف نجلها دراجته الهوائية ولامه والده على ذلك لتأديبه وتعليمه الحفاظ على أغراضه، فرَّ الطفلُ منه وقفز على المظلة مختبئًا، ففزع إخوته من ذلك واعتراهم الصراخ خوفًا عليه، بينما سعى الأب لتهدئتهم، ثم توجه لإنقاذ نجله، فحدثه وطمأنه حتى انصاع له وعاد إلى داخل المسكن، وقد أيَّدَ الطفل -البالغ من العمر تسع سنوات- ما شهدت به والدته بالتحقيقات، مؤكدًا أن والده هو مَن أنقذه.

التحرش بهنا زاهد، كان الأكثر تداولاً مطلع الأسبوع الحالي، عبر تويتر، وذلك بعد قيام الفنانة هنا الزاهد بتصوير مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص حاولوا التحرش اللفظي بها خلال قيادتها للسيارة.

وعقب نشر الفيديو، طالبت الزاهد متابعيها بمساعدتها للتوصل لهم لمعاقبتهم وتم القبض عليهم، ومساء الثلاثاء تم إخلاء سبيلهم من نيابة الشيخ زايد، وقال المتهمون للنيابة، برئاسة على وشاحى: «إحنا كنا بنبدي إعجابًا بالفنانة»، فوجهت لهم النيابة تهمة التحرش اللفظي.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة الشابة، المجنى عليها، التي قالت إنها فوجئت بالمتهمين داخل سيارة نصف نقل، يحاولون الاقتراب منها، ويوجهون إليها ألفاظًا خادشة للحياء، فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم استمروا في ملاحقتها، وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة، فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة التي لم تتمكن من تحديد أرقامها.

فحصت أجهزة الأمن عددًا من كاميرات المراقبة بالمكان الذي حددته هنا الزاهد لحدوث الواقعة، والتي تبين رصدها لسيارة المتهمين، وتم تحديد هويتهم وضبطهم.

انتحار سارة حجازي الناشطة السياسية صاحبة واقعة رفع علم المثليين في إحدى الحفلات بالقاهرة، كانت الأكثر بحثاً منذ فترة قصيرة، خاصة بعد تداول عدد من الراويات عن انتحارها بسبب رفض المجتمع المصري لها وما تعرضت له وأدى لإصابتها باكتئاب شديد، لتظهر الكثير من الحسابات بعلم الربينو، الربينو.

دار الإفتاء، لم تشير لحجازي مباشرة ولكنها أكدت على حرمانية الانتحار بالتزامن مع انتشار الهاشتاج، وعلقت الدر على حسابها عبر تويتر قائلة: «الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين».