شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الصحي الشامل»: أسوان تستعد لتشغيل تجريبي للمنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد أ. د وزير الصحة والسكان، عن استمرار أعمال التجديد والتطوير على قدم وساق بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت «9 مليارات و200 مليون» جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى «2 مليار و500 مليون» جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية «600 مليون» جنيه، بإجمالي تكلفة «12 مليارًا و300 مليون جنيه».

وأضاف مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل «٤٦٩ألفا و٨٩٧» مواطن، وفتح «١١٦ألفا و١٠٤» ملفات عائلية، حتى الآن، بمحافظة أسوان، بما يعادل «٣٠.٦٦٪» من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها «مليون و٥٣٢ ألفا و٤٠٠» نسمة، لافتًا إلى أن إجراءات فتح الملفات لمتلقي الخدمة الطبية يجري إعدادها حاليا في صورة ورقية، تمهيدا لتسجيلها إلكترونيًا مستقبلًا في المحافظة.

وتابع أن خطة تطوير المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، تشمل تقسيم المحافظة إلى «6» إدارات صحية، وهى «أسوان، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب، دراو»، بواقع «١١٣» مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى «11» مستشفى، من المقرر تجهيزهم على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على الوجه الأكمل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الدولة المصرية تضع ملف الصحة على أجندة أولوياتها، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمة صحية متميزة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات البعيدة والنائية منها، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتميزة وفق أحدث المعايير العالمية «دون تمييز»، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم٢ لسنة ٢٠١٨.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي قام بها السيد الدكتور- مصطفى مدبولي «رئيس مجلس الوزراء»، يرافقه الدكتور هالة زايد «وزيرة الصحة والسكان»، ود.أحمد السبكي «مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد أ.د. وزير الصحة والسكان»، وتفقد خلالها أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب بمحافظة أسوان، والتي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

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يشار إلى أن محافظة أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس»، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في بقية المحافظات تباعًا.