شكرا لقرائتكم خبر عن سد النهضة.. هذه هي صور ملء الخزان التي أكدتها إثيوبيا ثم نفتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وكالة «رويترز»، أمس الثلاثاء، صورًا تم التقاطها عبر القمر الصناعي تظهر سد النهضة الإثيوبي، ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا، وقد بدأ الخزان- وراء سد إثيوبيا الكهرومائي المتنازع عليه- بالامتلاء.

من جانبه أعلن منذ قليل وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة.

وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

صورة التقطت عن طريق القمر الصناعي تظهر سريان المياه من خلال سد النهضة في إثيوبيا

وأشار إلى صحة الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

وذكر الوزير الإثيوبي أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكن كنتيجة طبيعية بدء الملء لبحيرة السد.

صورة التقطت عن طريق القمر الصناعي تظهر سريان المياه من خلال سد النهضة في إثيوبيا

وأوضح أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة تم الاتفاق خلالها على بعض النقاط، لافتا إلى أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي. واختتمت المحادثات الخاصة بسد النهضة التي استمرت 11 يوما، الإثنين، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.

صورة التقطت عن طريق القمر الصناعي تظهر سريان المياه من خلال سد النهضة في إثيوبيا

ويغد ساعة واحدة من التأكيد، تراجع وزير المياه الإثيوبي، سليشي بقلي، ونفى تقارير نقلت عنه قوله إن الحكومة بدأت في ملء سد النهضة الإثيوبي.

وصرح الوزير لوكالة أسوشيتد برس بأن الصور التي نشرتها وكالة «رويترز»، عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليست ملئ للسد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

صورة التقطت عن طريق القمر الصناعي تظهر سريان المياه من خلال سد النهضة في إثيوبيا

ويعد ملء سد النهضة من الأمور الخلافية بين مصر وإثيوبيا والذي لم يتم التوافق عليه حتى الآن.

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ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل.

صورة التقطت عن طريق القمر الصناعي تظهر سريان المياه من خلال سد النهضة في إثيوبيا

أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة.

وأصدرت وزارة الري، الاثنين الماضي، بيانا لتوضيح تفاصيل اليوم الأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وقالت الوزارة: «اختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».

صورة التقطت عن طريق القمر الصناعي تظهر سريان المياه من خلال سد النهضة في إثيوبيا

وتابعت: «عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».

صورة التقطت عن طريق القمر الصناعي تظهر سريان المياه من خلال سد النهضة في إثيوبيا

وأضافت: «فى نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة».