شكرا لقرائتكم خبر عن موقع فالصو ينشر تقريرا يوميًا للرد على الأخبار الكاذبة والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو بالمواقع الإخبارية والشائعات بصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أنه رصد منشورا بشأن تصريحات منسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تزعم أنه عقب تعثر مفاوضات سد النهضة سيتم زيادة الضرائب ورفع أسعار المياه لعمل محطات تحلية لمياه البحر، لكنه بالبحث عن صحة تلك التصريحات تبين أنه لا أساس لها من الصحة وأنها تصريحات مزيفة وغير حقيقة.

وبمزيد من البحث تبين أن تلك التصريحات لم تصدر من الدكتور مصطفى مدبولى، ولم تنشرها أى من المواقع الإخبارية الكبرى.

كما رصد موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، صورا تداوتها السوشيال ميديا تظهر عددا كبير من عربات الجيش زعموا أنها للجيش المصرى، داخل الحدود الليبية، و تم تداول الصورة مصحوبة بالتعليق التالى :"الجيش المصرى داخل الحدود الليبية".

لكن ببحث "فالصو" عن أصل الصور المتداولة تبين أنها مأخوذة من مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، لمناورة حسم 2020 التى أجراها الجيش المصرى بالقرب من الحدود الليبية وليس داخل ليبيا.

وتضمن تقرير "فالصو" تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" قائمة تضم 100 شخص، من كبار رجال الأعمال في مصر، قالوا إنهم صدر في حقهم قرارا بإزالة تعدياتهم على أراضي الدولة، القائمة المتداولة على السوشيال ميديا، ضمت عددا من رجال الأعمال والوزراء السابقين، أبرزهم نجيب ساويرس وأحمد بهجت وزهير جرانة ومحمد أبو العينين.

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لكنه بالبحث تبين أن هذه القائمة غير حقيقة ولم تصدر عن أى جهة رسمية، خاصة وزارة الزراعة، وما أكد أنها مفبركة هو الصيغة فى مقدمة القائمة، حيث لا تعتمد أى وزارة أو هيئة حكومية مثل هذه الصيغ فى خطاباتها، كما أنه بمزيد من البحث تبين أنه كان قد تم تداولها على السوشيال ميديا العام الماضى، ويتكرر تداولها بين الحين والآخر لإحداث تفاعل "وهمى" ومزيد من اللايك والشير.

وتضمن التقرير نفى الحكومة الاتجاه لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث أكد اللواء الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عدم صحة ما تم تداوله بشأن نية الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه لا يوجد تفكير في رفع سعر التذكرة رغم التقدم الكبير في العربات الحديثة ورغم الأموال الضخمة التي تنفقها الحكومة على هذا المرفق الحيوي.

وفى تقرير موقع فالصو، ردت مستشفى سوهاج العام، على الفيديو المتداول على السوشيال ميديا لجثة شاب ملقاة أمام سورها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن الجثة لشاب يدعى محمد فتحى شعبان سليم من قلفاو مركز سوهاج حضر بسيارة اسعاف مساء السبت الماضى وتم عمل تذكرة دخول وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب الاستقبال.

والبيان: "تم توقيع الكشف الطبي عليه وطلب الفحوصات اللازمة له من تحاليل واشعة ورفض إجراء باقي الفحوصات رغم المحاولات المستمرة لمساعدته من العمال والتمريض وكان دائم الهياج وترك المستشفى وجلس في الشارع بجوار سور المستشفي او الميدان ورفض كل المحاولات المستمرة لإدخاله المستشفى للكشف عليه وإجراء الفحوصات وعلاجه".

وأوضح: "في صباح الاثنين الموافق 13 يوليو قام أصحاب المحلات المواجهة للمستشفى بإبلاغ العاملين بالمستشفى بوجود جثة لشخص متوفي خارج سور المستشفى وفورا أمرت إدارة المستشفي بإدخاله استقبال المستشفي وتوقيع الكشف الطبي عليه والتأكد من الوفاة وتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ اللازم".