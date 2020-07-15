الحكومة توافق على منحة ب 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيابشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالحوزارة الشباب والرياضة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 22-23 يونيو 2020.

ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمنالمشروع عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيممؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.

ووفقاً للخطابات المتبادلة تقدم "الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية" منحة للحكومة المصرية بمبلغ 150 ألف يورو لصالح وزارةالشباب والرياضة باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع.

وطبقاً للخطابات المتبادلة تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ تلقى المنحة، ويجوز مد هذه الفترة بالاتفاق بينالحكومة المصرية والوكالة الاسبانية عن طريق إبرام خطابات متبادلة.