شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 70 فدان أملاك دولة بحلوان بعد إزالة التعديات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة القاهرة حملاتها لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع مخالفات البناء والتصدي للتعديات على أراضى الدولة، حيث تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملات استهدفت إزالة عقارات مخالفة وتعديات على أملاك الدولة، وذلك في اطار انطلاق الموجه 16 لإزالة مخالفات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأسفرت الحملات بحى حلوان برئاسة اللواء خالد شحاتة، وحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن توجيه ضربات قاضية لمافيا مخالفات البناء حيث تم تنفيذ 10 قرارات إزالة أرقام على مساحة حوالي 5100 متر مربع تقريبا ، كما تم استرداد قطعة أرض تعدى علي أملاك الدولة تقنين بمساحة 294 ألف متر مربع تقريبا ( ٧٠ فدان تقريبا ) بمنطقة عرب كفر العلو بجوار الشركة القومية للاسمنت بحلوان.

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وأكد محافظ القاهرة ان الحملة تمت بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالحي وبمشاركة مأمور قسم شرطة حلوان ومدير قطاع قوات أمن طره وقائد شرطة المرافق ومفتش مباحث قسم شرطة حلوان ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان ، مضيفا أنه تم تحرير محضر ادارى بقسم شرطة حلوان كما تم تنفيذ 12 قرار ازالة الصادرة من هندسة ري حلوان بشارع ترعة الخشاب بعرب كفر العلو وتمت الازالة ازالة كلية حتي سطح الارض علي مساحة 15200 متر مربع تقريبا وهي عبارة عن اسوار بالطوب الابيض و5 محلات بالطوب الابيض والسقف الخشبي ، وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان .

كما تضمنت الحملات تنفيذ 4 ازالات تعديات على مخر السيل بحى طرة وإزالتين بشق الثعبان وبشارع المسطحات المائية زهراء المعادى، كما تم تنفيذ حملة بحى دار السلام أسفرت عن وقف أعمال بناء غير مرخص بحوض الجرن شارع جسر الالاى وتم مصادرة الونش وادوات البناء .