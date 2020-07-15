شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 6.9 مليون دولار حجم تحويلات المصريين بالخارج للربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله إطلاق المركز سلسلة جديدة تحت عنوان رقم صحيح": حقائق رقمية مصرية وعالمية، بهدف نشر البيانات والمعلومات الصحيحة في المجالات التنموية المختلفة. وأوضح الانفوجراف أن 6.9 مليون دولار هو حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى الربع الثانى من 2020 Advertisements

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