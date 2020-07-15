شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: حالتين غش إلكترونى و9 ورقى بامتحان مادة التفسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان مادة التفسير للقسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية مر دون شكاوى وجاءت الأسئلة فى مستوى متوسط وسادت حالة من الهدوء وجاء الزمن مناسب للمحتوى الامتحانى لمادة التفسير.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لمتابعة امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، أن غرفة العمليات رصدت بعض السلبيات منها حالتين غش إلكترونى و9 حالات غش ورقى و إلغاء ندب خمسة أعضاء لجان ، واربعة من الأداريين وعاملين وقبول عذر عدد من اعضاء اللجان.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.