قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة أربع سنوات، برئاسة جمال عوض محمود محمد وعضوية كل من: سامي عبدالهادي محمد - نائبا للرئيس. محمد سعودي قطب - نائبا للرئيس. رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل, رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية. Advertisements رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو من يفوضه. رئيس اتحاد الغرف التجارية، او من يفوضه. رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أو من يفوضه. ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات، يختارهما مجلس الإدارة. ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة. ويعامل رئيس مجلس الإدارة ماليا المعاملة المقررة لمنصب الوزير، ويعامل نوابه ماليا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير. ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بواقع ٥٠٠ جنيه في الجلسة الواحدة وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنويا. ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

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