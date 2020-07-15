أخبار مصر | الصحة: أسوان تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة: أسوان تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان، عن استمرار أعمال التجديد والتطوير على قدم وساق بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وأوضح السبكي، أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت (9مليار و200مليون) جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى (2مليار و500مليون) جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية (600مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (12مليار و300مليون) جنيه.

وأضاف مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل (٤٦٩ألف و٨٩٧) مواطن، وفتح (١١٦ألف و١٠٤) ملف عائلي، حتى الآن، بمحافظة أسوان، بما يعادل (٣٠.٦٦٪) من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها (مليون و٥٣٢ألف و٤٠٠) نسمة، لافتًا إلى أن إجراءات فتح الملفات لمتلقي الخدمة الطبية يجري إعدادها حاليا في صورة ورقية، تمهيدا لتسجيلها إلكترونيًا مستقبلًا في المحافظة.

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وتابع أن خطة تطوير المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، تشمل تقسيم المحافظة إلى (6) إدارات صحية، وهم "أسوان، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب، دراو"، بواقع (١١٣) مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى (11) مستشفى، من المقرر تجهيزهم على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على الوجه الأكمل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الدولة المصرية تضع ملف الصحة على أجندة أولوياتها، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمة صحية متميزة لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات البعيدة والنائية منها، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة صحية ٱمنة ومتميزة وفق أحدث المعايير العالمية (دون تمييز)، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم٢ لسنة ٢٠١٨.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي قام بها السيد الدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء"، يرافقه د. هالة زايد "وزيرة الصحة والسكان"، ود.أحمد السبكي "مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد أ.د. وزير الصحة والسكان"، وتفقد خلالها أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب بمحافظة أسوان، والتي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

يشار إلى أن محافظة أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا.