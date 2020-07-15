أخبار مصر | أبوهشيمة: الفترة المقبلة تتطلب توحيد الجهود خلف القيادة السياسية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوهشيمة: الفترة المقبلة تتطلب توحيد الجهود خلف القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا له اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية التي شكلت لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات له، على هامش الاجتماع الذي عُقد بمقر الائتلاف للإعلان عن التشكيل النهائي للأحزاب السياسية المشاركة في القائمة، إن الجميع تحملوا المسئولية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري، مُثمنًا جهود الأحزاب السياسية في تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ معًا.

وأضاف أبو هشيمة: أري أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية لدعمها والتصدي لكافة المؤامرة التي تحاك بها.

وحضر اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال حزب حماة الوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.‎

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فتح باب الترشيح

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد قررت فتح باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.