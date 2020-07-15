شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان جهود الجيش المصري في استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً .

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث اعسكري، إن الفريق أول محمد زكي ناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

كما تطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجال العسكرى.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكداً عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وفى سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزى، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين .

Advertisements