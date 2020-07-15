شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد قيام المسؤولة عن إدارة مجموعة مسماة «علمي علوم» بتطبيق المحادثات «واتس آب» بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي «الفيزياء- التاريخ».

وبحسب بيان، الأربعاء، جرى استهداف المجموعة وضبطها بمحل إقامتها «بني سويف» عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام» ومديرية أمن بني سويف، وضبطت بحوزتها الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقيامها بإدارة المجموعة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك ماديًا، وقيامها بمغادرة المجموعة وحذف تطبيق المُحادثات المُشار إليه عقب علمها بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تقوم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

وتم رصد الشخصان المسؤولان عن إدارة مجموعتان تحملان ذات المسمى «ثقة في الله نجاح» بتطبيق المحادثات «واتس آب» وقيامهما بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي «الكيمياء- الجغرافيا».. واستهدافهما وضبطهما بمحل إقامة كلًا منهما بدائرة مركز صدفا بأسيوط عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام» ومديرية أمن أسيوط.، وبحوزتهما الهاتفان المستخدمان في ارتكاب الواقعة «بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عن إدارة المجموعتان المشار إليهما».. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بإدارة المجموعتان بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك ماديًا.

واتُّخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة «الإنترنت» والتي من بينها جرائم تسريب أسئلة وإجابات امتحانات المدارس والجامعات أو ترويج الأجهزة والأدوات المستخدمة في ذلك.