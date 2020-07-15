«النقل» تستعد لتشغيل العربات الجديدة بالورود وعلم مصر وصور للسيسي والوزير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت هيئة السكة الحديد عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية، بالورود وأعلام مصر وصور مشتركة لوزير النقل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية، حيث ستصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن اسطولها المكون من قطارات أسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.

وقالت مصادر رسمية بالسكة الحديد، إن الفريق كامل الوزير- وزير النقل سيقوم بتفقد العربات السبت المقبل، خاصة بعد الانتهاء تجارب العربة النموذج، حيث شملت التجارب خط القاهرة / إسكندرية، والوجه القبلي، كما تم تجربتها على خط الشرق، حيث تم إبلاغ الشركة الروسية بالملاحظات البسيطة التي تم رصدها أثناء تجربة العربة، وذلك لتفاديها في مراحل تصنيع الدفعات التي سيتم تصنيعها في مصر.

وأوضحت المصادر أنه من المخطط أن يتم تشغيل العربات الجديدة التي وصلت وتضم 33 عربة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ويجري حاليا إجراء اختبار الكهرباء من الجرار إلى القطار المكون من ١٠ عربات، للتأكد من قدرة الجرار على تزويد العربات بالكهرباء الكافية لإنارة العربات دون استخدام عربة باور والتي تستخدم في القطارات المكيفة.

النقل تستعد لتشغيل العربات الجديدة بالورود وعلم مصر وصور الوزير والرئيس

النقل تستعد لتشغيل العربات الجديدة بالورود وعلم مصر وصور الوزير والرئيس

النقل تستعد لتشغيل العربات الجديدة بالورود وعلم مصر وصور الوزير والرئيس

النقل تستعد لتشغيل العربات الجديدة بالورود وعلم مصر وصور الوزير والرئيس

النقل تستعد لتشغيل العربات الجديدة بالورود وعلم مصر وصور الوزير والرئيس