شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية عبر الإنترنت لتحسين تصنيف جامعة بنها دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور ناصر الجيزاواي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث وفريق عمل مكتب العلاقات الدولية بالحلقة النقاشية عبر الإنترنت برعاية بنك المعرفة المصري، وبمشاركة الدكتور كاميرون ميرزا، ممثلا عن تصنيف كيواس ونور التركي ممثلًا عن بنك المعرفة المصري.

وأشار الجيزاوي إلى ان الحلقة تهدف إلى ابراز هوية الجامعة وسمعتها الأكاديمية والوظيفية وإمكانية تحسين تصنيف جامعة بنها بتصنيف كيو اس، مشيرا إلى أنه تم مناقشة بحث آليات التواصل مع الخريجين والباحثين والمبتعثين في الخارج وتفعيل الشركات الدولية بين الجامعة ونظيراتها بالعالم.

في سياق متصل قام الدكتور كاميرون ميرزا بإدارة النقاش والذي تناول خطة تسويق متكاملة للجامعة من أجل العمل على نقل صورة واضحة للجامعة للمستفيدين على المستوي المحلي والدولي بالإضافة إلى إبراز الشراكة البحثية الدولية وإتاحتها على البوابة الإلكترونية للجامعة وكذلك رفع جودة المخرجات البحثية بتحسين نشر الإنتاج الفكري بالمجلات العلمية المصنفة في قواعد البيانات العالمية وبالأخص قاعدة بيانات اسكوبس.