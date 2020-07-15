شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للتأكد من تحسين الوجبات الغذائية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، أن التزام طلاب الفرق النهائية في مساعدة إدارة المدن بالمقترحات، وكذا حرصهم على تأدية الامتحانات في اللجان، وتطبيق التعليمات واللوائح الإدارية والطبية أعطى صورة متميزة لطالب العلم الذي يسعى لرفعة جامعته ووطنه.

وأضاف «المحرصاوي» أن زيارته للمدن الجامعية تأتي في إطار الاطمئنان على الطلاب، والتأكد من توافر متطلباتهم كافة، وتهيئة المناخ الملائم لهم، قائلا: «الطلاب أمانة في أعناقنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإرضاء الله بتقديم ما نستطيع لهم».

من جانبه، قال اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالأزهر: إن رئيس الجامعة شدَّد على تحسين مكونات الوجبات الغذائية؛ تقديرًا للطُّلاب، والسماع لمقترحاتهم، وتنفيذ ما يمكن منها. في سياق متصل، صرح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة، وافق على عقد امتحان مادة القرآن الكريم لفرق النقل في شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات التحريرية اعتبارًا من ١٢ سبتمبر وحتى ١٧ من الشهر نفسه لجميع فرق النقل بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة وكذا التخلفات.

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية