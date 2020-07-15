شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 4 سنوات.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وجاء نص القرار في مادته الأولى، «يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات برئاسة جمال عوض محمود محمد، وعضوية كل من:

سامي عبدالهادي محمد نائبًا للرئيس، ومحمد سعودي قطب السيد نائبًا للرئيس، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه، ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الإدارة، وثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة».

وجاءت المادة الثانية، «يعامل رئيس مجلس الإدارة ماليًا المعاملة المقررة لمنصب الوزير، ويعامل نوابه ماليًا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير، ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بواقع 5000 جنيه في الجلسة الواحدة، وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنويًا.