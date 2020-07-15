شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة المنصورة يبتكر مبيدًا لـ«هالوك الفول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، عن قيام أستاذ بكلية الزراعة وفريقه البحثي من ابتكار وإنتاج أول مركب حيوي في العالم يقضي عى آفة الهالوك المدمرة لمحصول الفول بنسبة 100٪ كأول ابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.

وأعلنت الجامعة في بيان صحفي، أن الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة، رئيس قسم أمراض النبات في كلية الزراعة بجامعة المنصورة، وفريقه البحثي أنتجوا بالفعل أول مركب حيوي من فطر ثبت فعاليته في القضاء على هالوك الفول الذي يتسبب في تدمير محصول الفول بمناطق عديدة.

وأكدت الجامعة في البيان، أنه منذ سنوات كثيرة تجري العديد من دول العالم بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تجارب متنوعة لمكافحة الهالوك، ويشمل ذلك طرائق للمكافحة الكيماوية والطبيعية وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة غير أن أي من هذه التجارب لم تحقق السيطرة الكافية في حد ذاتها بينما يحقق إبتكار أستاذ كلية الزراعة وفريقه القضاء التام على هذه الآفة.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر شبانة، أن المركب الجديد يعمل بشكل حيوي داخل التربة حيث يتتبع بذور الهالوك، ويهاجمها حتى يقضي عليها تمامًا قبل أن تقترب من جذور الفول البلدي، وأصبح ذو أهمية قصوي بعد أن باتت مصر في السنوات الأخيرة تستورد من 65- 70 % من احتياجاتها من الفول البلدي من الخارج بسبب تفشي الهالوك وهي الآفة الوحيدة المدمرة لمحصول الفول الذي يعد المكون الرئيسي للطعام الأكثر شعبية في مصر.

وأضاف «أنه وفريقه البحثي توصلا إلى إنتاج مبيد حيوي من فطر ثبت تخصصه في القضاء على هالوك الفول فقط، وهذا الفطر لا يسبب أي إصابات للمحاصيل الأخرى، وأنه لن يكون له أضراراً على الحياة النباتية الموجودة في بيئتها الطبيعية وننتجه على شكل حبيبات، ويضاف عند الزراعة بوضعه في جورة زراعة الفول، وعندما يتعرض لماء الري فإن الفطر ينشط ويهاجم بقوة بذور الهالوك في التربة ويتطفل عليها ويؤدى إلى تعفنها وتحللها ويتسبب في فشلها في الإنبات.

وأشار «شبانه» إلى أنه أجرى أبحاثًا على هالوك عباد الشمس في جامعة هوهنهايم في مدينة شتوتغارت الألمانية في الفترة من العام 2000 إلى العام 2002 وكان لأبحاثه التي أجراها تطبيقات عامة في مكافحة الأعشاب الضارةِ الطُفيليةِ التي تسبب مشكلات وخسائر فادحة في المناطق الزراعية مثل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وحتى في مناطق أوروبا الشرقية.

وأكد «أنه أعد خط إنتاج كامل بجامعة المنصورة لإنتاج المبيد الحيوي عالي الكفاءة من جراثيم سلالة فطرية شديدة التخصص على هالوك الفول باستخدام تقنية إنتاج الباستا، ولأنه لا توجد في الأسواق حتى الآن مبيدات حيوية لمكافحة الهالوك فإن هذا المبيد يعد سبقًا وفكرًا مبتكرًا للتعامل مع هذه المشكلة الملحة والتي تسبب خسائر اقتصادية باهظة بتقديم تقنية رخيصة وآمنة لمكافحة حشيشة الهالوك» .

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وأوضح«شبانه» أنه سبق وسجل اثنين من براءات الاختراع في الولايات المتحدة بابتكار تقنية جديدة لإنتاج لقاح فطري أكثر فتكاً وأرخص في تكلفة الإنتاج والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضاً في إنتاج فطريات مقاومة حيوية أخرى على المستوى التجاري .

وقال «شبانة» :«أتمنى أنا وفريقي البحثي، أن نسجل المبيد الحيوي المبتكر في براءات الاختراع وإنتاجه وتوزيعه في مصر لتستفيد بلدنا أولا ثم جميع الدول التي يمثل فيها هالوك الفول والبقوليات مشكلة كبرى نظرًا لأن هذا المبيد الحيوي سوف يمكن المزارع من التغلب على مشكلة هالوك الفول التي هي السبب الرئيس في عزوف المزارعين عن زراعة الفول في مصر وذلك لأن بذور هالوك الفول تكمن بأعداد ضخمة في التربة وتبقى حية لمدة تصل إلى 20 عامًا ولا تنبت إلا عند زراعة الفول (النبات العائل).