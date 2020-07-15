شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح مدرستين ومجزر ومركز تكنولوجي بـ 18.5 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مدرستين للتعليم الإبتدائي والإعدادي، بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، والمركز التكنولوجي بتكلفة 7 ملايين جنيه، والمجزر الرئيسي بتكلفة 6 ملايين جنيه، وبطاقة استيعابية 45 ذبيحة / الساعة، بدائرة مركز ومدينة طما.

وقال المحافظ- خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي، السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، والسيد أبوعقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج- أنه يتقدم بالتهنئة إلى أهالي مركز طما بمناسبة إفتتاح المدرستين الجديدتين، وذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمدن، وبخاصة المدارس لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ الجيد للطلاب للدراسة والتفوق العلمي، لافتا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع تحقيق رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري من خلال تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح عدلى أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، أنه افتتح مدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية بقرية مشطا بمركز طما، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه، بسعة 16 فصل دراسي، كما افتتح توسعات المدرسة الإعدادية المشتركة بشارع أحمد عرابي بمدينة طما بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، والتي شملت إنشاء جناح جديد من ٥ طوابق، يشمل ٦ فصول دراسية ساهمت في زيادة عدد فصول المدرسة إلى ٢١ فصلا دراسيا، بالإضافة إلى إنشاء سور جديد.

كما افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، والمجزر الرئيسي بالمركز، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.

وقال المحافظ خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي، السكرتير العام للمحافظة، وعدلى أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، مشيرا إلى أن تلك المراكز تقدم ٤٦ خدمة محلية مميكنة، من أهمها رخص البناء والتشغيل، والشكاوي، ورخص المحلات التجارية، وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن مجزر طما الرئيسي الذي جرى افتتاحه يقع بمدخل المدينة، ومقام على مساحة 1900 متر مربع بتكلفة 6 ملايين جنيه، وبطاقة استيعابية 45 ذبيحة / الساعة، وسيخدم مدينة طما والقرى المجاورة لها.

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محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بطما

محافظ سوهاج يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمجزر الرئيسى بطما

جولة محافظ سوهاج بمركز طما

محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بطما

محافظ سوهاج يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمجزر الرئيسى بطما

محافظ سوهاج يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمجزر الرئيسى بطما

جولة محافظ سوهاج بمركز طما