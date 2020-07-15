شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 28 مكرر (ب)، قرارين لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وشمل العدد، قرار رقم 69 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. وقرار رقم 70 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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