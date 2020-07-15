شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «يوتيوب» على حادث «شنق طفلة أوسيم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال متحدث رسمي بمنصة يوتيوب، إن الموقع يطبّق إرشادات صارمة في YouTube تحظر المحتوى الذي يشجّع على الأنشطة الخطيرة والمحتوى الذي قد يؤدي إلى أضرار جسدية أو الموت، «كما أننا نعمل جاهدين، وبأسرع وقت ممكن، على إزالة الفيديوهات التي تنتهك سياساتنا حين إبلاغنا عنها أو نقوم بتقييدها بأعمار محددة عندما لا تكون مناسبة لكل فئات الجمهور».
وشدد المتحدث على أن منصة YouTube لا تعتبر مكانًا للأطفال، ونوفّر عددًا من الإرشادات والموارد للأهل وأولياء الأمور بهدف مساعدتهم في إدارة ومتابعة تجربة العائلة على المنصة.
وأضاف المتحدث: «يحزننا ويؤسفنا خبر الحادث المأساوي في مصر ونتوجه بأحر التعازي إلى عائلة الضحية».
جاء ذلك على خلفية اعترافات الطالبة ذات الـ13 عامًا لرجال المباحث لجريمة شنق «طفلة»- 4 سنوات- داخل منور في عقار بأوسيم، مقلدة لفيديو شاهدته على يوتيوب.
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