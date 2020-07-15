شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» يؤدون امتحان مادة الفلسفة والمنطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد (227) طالب/طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية. وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات، واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الحادي عشر و(الأخير) لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات. وأفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة، ولا توجد بها أخطاء لغوية أو إملائية، ومتنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة واشتملت على جميع المستويات مراعية الفروق الفردية بين جميع الطلاب وكان الوقت كافيا للإجابة والمراجعة، ولم ترد أي شكوي من جميع الطلاب المكفوفين على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).