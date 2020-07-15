شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 244 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، موافقة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على النزول بتنسيق القبول للثانوي العام إلى 244 درجة كحد أدنى للمرحلة الثانية، وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور ولصالح مستقبل الطلبة الراغبين في الالتحاق بالثانوي. جاء ذلك بعد حساب الإحصاء التكراري وحصر الفراغات بالإدارات التعليمة وتوفير الفصول الدراسية لاستيعاب الطلبة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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