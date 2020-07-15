شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة ٥٤ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم، أمس الثلاثاء، تنفيذ ٥٤ حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف على مستوى الأحياء والمراكز والمدن شملت إزالة ٣٩ حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وإزالة ٦ حالات تعد على الأراضي الزراعية، و٩ حالات بناء مخالف، مشيرًا إلى استمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميًا لردع المخالفين.

وأشار إلى أنه تم إزالة 8 حالات تعد على أرض أملاك دولة ولاية المحافظة بمنطقة جرزا بمركز العيط بمساحة 390م2، بالإضافة إلى تنفيذ 10 حالات إزالة بقرى المرازيق والشوبك وأبورجوان بإجمالي مساحة 500 متر على أراضي أملاك الدولة «حرم الري».

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه تم إزالة ٧ حالات تعد على أملاك دولة بشارع الترب و٥ حالات بطريق ١١ بمزلقان الوحدة المحلية بأم خنان بمدينة الحوامدية، كما تم إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية أبوغالب على مساحة ١٠٠٠ م بمنشأة القناطر، بالإضافة إلى إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية الكريمات على مساحة ٩٠٠ م بمركز أطفيح.