شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: تداول 5 ملايين و867 ألف طن بضائع في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ميناء الإسكندرية عن تسجيل ارتفاعا ملحوظا في معدلات الأداء وتداول البضائع، في شهر يونيو المنقضي، بلغ 5 ملايين و867 ألف طن بضائع، مقابل 5 ملايين و308 آلاف طن في يونيو العام الماضي. صرح بذلك، الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، خلال اللقاء الذي عقده، اليوم، مع قيادات الميناء، لتقييم عمل كافة الإدارات خلال العام المالي السابق، وعرض المخططات خلال العام المالي الحالي.

وطالب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات شحن وتفريغ البضائع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد، اليوم، تداول ١٢٣ ألف طن بضائع واستقبل 14 سفينة، ليرتفع إجمالي عدد السفن على الأرصفة إلى 72 سفينة. وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة البضائع سجلت وصول 93 ألف طن بضائع من الخارج، فيما يجري شحن 30 ألف طن للتصدير، لافتا إلى أن عدد الحاويات الصادرة بلغ 1726 حاوية والواردة 1656 حاوية.

ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية