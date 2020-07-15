شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حزبًا بقائمة «من أجل مصر» لخوض انتخابات الشيوخ.. ويوسف الحسيني متحدثًا رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهى قبل قليل الاجتماع الذي عقده ائتلاف دعم مصر للاتفاق النهائي على شكل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ تحت شعار «من أجل مصر»، بشان تقسيم المقاعد الـ100 على الأحزاب داخل القائمة، ولم توجه الدعوة لأحزاب العدل والمصريين الأحرار والعدل. وشهد الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء وممثلوا 11 حزبا سياسيا حوارا حول ضرورة الاتفاق على الأسماء بالقائمة الوطنية والتوحد خلف دعوة حزب مستقبل وطن، لمساندة الدولة في التحديات التي تواجهها، وضرورة انهاء أي خلافات بين الأحزاب. وأعلن الحضور أن الإعلامي يوسف الحسيني، سيكون المتحدث الرسمي للقائمة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد ساعات. وقدمت كافة الأحزاب المشاركة قائمة الأسماء الأساسية والاحتياطية لمرشحيها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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