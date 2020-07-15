شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد رقم 117 الدكتور بهاء الدين أحمد بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور بهاء الدين أحمد على، استشارى الرمد بمستشفى الأقصر العام، الذى وافته المنيه بمستشفي العزل بإسنا التخصصى إثر إصابته بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 117 ) من الأطباء، إثر الإصابة بفيروس كوفيد 19.

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن إمام، استشارى العظام بمستشفى بنى سويف العام ( بالمعاش )، الذى توفى بعزل مستشفى الجامعة ببنى سويف إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 114 ).

ونعت النقابة العامة للاطباء الشهيد الدكتور عبدالله محمد محمد اسماعيل، أخصائى باطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية، الذى توفى بعزل مستشفى الأحرار متأثرا بالاصابة بفيروس كوفيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ ( 115 ).

Advertisements

كما نعت النقابة العامة للاطباء الشهيد الدكتور محمد رجب سرحان، استشارى الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزى، الذى توفى متأثرا بالإصابة بكوفيد 19 فى مستشفى عزل كفر الدوار، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ ( 116 ).

ويأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم، الشهيد الدكتور ياسر الشرقاوى، أخصائى العناية مركز قلب المحلة، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 113 )، من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).