شكرا لقرائتكم خبر عن 438 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء فى قطاع شرق الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة و بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً أعلى معايير الجودة الكهربائية من حيث تقليل فترات انقطاع التيار وأزمنتها وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التجارية المقدمة للمشتركين ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

ونظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة وفى نطاق قطاع شرق الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (7) هندسة ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى (1,1 مليون) مشترك منهم عدد (220 ألف) مشترك على مسبوق الدفع فقد تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 438 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالي : ·

يوجد ( 34) مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين.

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (46) لوحة.

بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط ( 13088.920 ) كم.

بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 1744.479) كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض ( 3716.574 ) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (223.630) كم.

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· وبلغ إجمالي عدد المحولات (4022) محول بإجمالي قدرة (1481.152) م. ف .أ.

· تم إضافة (3437) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، (14) محول بقدرة (7.513) م. ف .أ حتى شهرمايو2020.

هذا بالإضافة إلى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/5/2020 بإجمالى يبلغ حوالى (58) مليون جنيه.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد ( 3) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالى (31) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو2020 (286) محضر بإجمالي قيمة ( 207 ألف) جنيه بقطاع شرق الغربية.

وجدير بالذكر أن قطاع شرق الغربية يضم هندسات كل من ( شمال المحلة – جنوب المحلة – مركز المحلة – بشبيش – سمنود – زفتي - السنطة) هذا وقد أكد الدكتور شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة ، وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.