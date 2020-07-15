شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قوافل بيطرية لعلاج أمراض الماشية التناسلية استعدادا للتلقيح الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارات ميدانية وقوافل بيطرية تضم لجانا من استشاري المعهد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى محافظتي البحيرة والشرقية، لمناظرة الحالات المستعصية تناسلياً وعلاجها من أبقار وجاموس.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل تم تنفيذها تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، نظرا لأهمية المسح للمشاكل التناسلية للماشية تمهيداً لبدء موسم التلقيح الاصطناعي الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك باشراف ومراجعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ضمن برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية في محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الإنتاجية لها والمساعدة في سد الفجوة بين الإنتاج والاحتياج من البروتين الحيواني فى مصر.

وأشار مدير المعهد إلى أنه تم عقد ورش عمل لتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظتين، على التقنيات الحديثة للتشخيص باستخدام السونار والتلقيح الاصطناعي لرفع كفاءتهم المهنية ونقل الخبرات لهم وما استحدث في مجال التناسليات الحيوانية، لافتا إلى أنه تم أيضا عقد ندوات إرشادية للمربيين للرد على طرق تفادي الاضطرابات التناسلية في الماشية الحلابة.

وأكد "حسن" أن هذه اللجان ستقوم بزيارات متعددة للعديد من محافظات الوجه القبلى والبحرى فى الفترة المقبلة للمساعدة في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية فى حيوانات المزرعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لقواعد بيانات محدد.