شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة تستجيب لشكوى "سيبها علينا" وتقضى على مشاكل الانقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه حريص على فحص كافة شكاوى المواطنين سواء التى تتلقاها الشركة أو التى تنشر عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أنه يتابع الشكاوى الخاصة بالكهرباء التى تنشر على موقع الخليج 365 ضمن مبادرة سيبها علينا. و أضاف عكاشة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، إلى أنه وجه بفحص الشكاوى التى نشرت تحت عنوان ( شكوى من تكرار إنقطاع الكهرباء بقرية زاوية البحر وكوم شريك بالبحيرة ) ، وأخرى بعنوان ( شكوى بسبب إستمرار وتكرار انقطاع الكهرباء بقرية الصواف بالبحيرة ) و تم فحص جميع الشكاوى وحلها.

و قال عكاشة إنه تم عمل الاتى : • قرية الصواف إحدى قرى مجلس كوم شريك ويتم تغذيتها من خط زاوية البحر بإجمالي حمل 270 A خط هوائي جهد 11 ك.ف . • لتحسين الخدمة لدى المشتركين على طول الخط تم تنفيذ كابلات لتقسيم الخط إلى خطين خط كوم شريك بحمل مقترح 150 A و خط زاوية البحر بحمل مقترح 120 A وجاري حالياًًَ التجهيز لإطلاق التيار ونقل الأحمال إلى موزع جديد خلال الشهر الجاري .

• يتم تطوير قرية زاوية البحر على الخط الرئيسي مع تنفيذ شبكة كابلات جديدة 11 ك.ف لتعديل مسارات الجهد المتوسط من هوائي إلى كابلات وتركيب المحولات المعلقة داخل أكشاك صاج وتطوير شبكة الجهد المنخفض كما يتم إستكمال أعمال الإحلال والتجديد لباقي شبكة الجهد المتوسط الهوائية على الخط الرئيسي وذلك ضمن إستثمارات بلغت 18 مليون جنيه .

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• تم الإنتهاء من إحلال وتجديد جزء كبير من الخط الرئيسي .

• يتم إخطار الوحدة المحلية والإعلان المسبق عن فترات الإنقطاع المبرمج قبل الإنقطاع بوقت كافي .

• يتم التعامل الفوري مع أي بلاغات أعطال لسرعة إزالتها وتقليل مدة الإنقطاع .