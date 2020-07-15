شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق منصته الالكترونية "قوتى فى حرفتى" لرائدات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة، منصته الإلكترونية "قوتى فى حرفتي" والتى تلتقى فيها رائدات الأعمال مع صاحبات المهارات والحرف اللاتى لديهن قدره على تقديم منتج أو خدمه.

وقال المجلس فى بيان له، إن ذلك فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتقديم الخدمات التى تساهم فى تحقيق الاستفادة لصاحبات المشروعات و سد العجز فى العماله الماهره .

وتهدف المنصة الالكترونية إلى تسليط الضوء على صاحبات المهارات والحرف وتشبيكهن بسوق العمل، كما ترحب المنصه بكل المهتمين بالتمكين الاقتصادى للمرأه وادماجها فى قطاع المشروعات الصغبره وسوق العمل .

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لمزيد من المعلومات وللاشتراك فى المنصه برجاء زيارة الرابط التالى:

https://www.facebook.com/groups/kowety.fee.herfety/