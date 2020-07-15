شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والاثار يزور اوكرانيا وبيلاروسيا لتنشيط حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وزير السياحة والاثار زيارة تستمر لمدة 48 ساعة لكل من أوكرانيا وبيلا روسيا تستهدف تنشيط الحركة السياحية لمصر، فى ظل استئناف السياحة الدولية فى الأول من يوليو لثلاث محافظات.

ويجرى الوزير فى أول زيارة خارج البلاد منذ ازمة كورونا عدد من اللقاءات الرسمية مع المسئولين فى كلا البلدين لبحث تنشيط السياحة، كما يلتقى عدد من منظمى الرحلات ويجرى لقاءات اعلامية مختلفة.

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واستمرارا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من الأول من يوليو الجارى، استقبلت الثلاثاء مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر 3 رحلات طيران قادمة من دولتى أوكرانيا وبيلاروسيا على متنها 587 سائح، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولى رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 193 سائح، كما استقبل مطار الغردقة الدولى رحلتين طيران، إحداهما قادمة من كييف علي متنها 205 سائح، والأخرى قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك على متنها 189 سائح.

وكانت قد استقبلت أمس مدينتى شرم الشيخ والغردقة 6 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا علي متنها 987 سائح. تجدر الإشارة الي أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فى الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 56 رحلة طيران قادمة من مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف بدولة أوكرانيا، ومن مدينة منسك بدولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ بسويسرا، ومن مدينة بودابست بالمجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح.

وتسلمت أمس 6 فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.