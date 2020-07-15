شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يعلن استعداده مجددا لدعم المفاوضات بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى، استعداده مجددا لدعم المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت شبكة "سكاى نيوز"، قد نقلت عن وزير الرى الاثيوبى، انه تم البدء فى ملء سد النهضة.

ويأتى القرار الإثيوبى بإعلان البدء فى ملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق عادل يرضى جميع الأطراف خاصة مصر والسودان.

وشهدت السنوات الماضية فترة طويلة من المفاوضات بين الدول الثلاث من اجل التوصل إلى اتفاق عادل بين الأطراف الثالثة، ولكن دون جدوى فى ظل التعنت الاثيوبى فى كثير من جولات التفاوض.