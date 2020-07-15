شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة عين شمس يتفقد الامتحانات وأعمال التطوير بكلية الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد صباح اليوم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس الامتحانات وأعمال التطوير التى تشهدها كلية الزراعة برفقة الدكتور أحمد جلال، عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وشملت جولة لجان الامتحانات، حيث أشاد الدكتور محمود المتينى بدقة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

كما تفقد المتينى، أعمال التطوير لمدخل الكلية والنافورة وبرجولات الطلاب الجديدة وشبكة الغاز وشبكة المياه والصرف الصحى والحريق والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 7 ملايين جنيه وتعد إحدى الانجازات فى تاريخ الكلية حيث أن الشبكات الموجودة قائمة منذ عام 1963.

كما شملت الجولة تفقد الكلية بعد التطوير مشيدا بجهود إدارة االكلية التى تأتى فى اطار ريادة زراعة عين شمس والتى تعد بيت خبرة وطنية متميزة.

كما وجة بضرورة استمرار تطوير البنية الأساسية من رصف وخلافه بتكلفة تبلغ حوالى 4 ملايين جنيه.

ورفعت جامعة عين شمس، حالة الطوارئ، تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الفرق النهائية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجاري، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.

واستعدادا لامتحانات الفرق النهائية، اتخذت جامعة عين شمس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، و وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

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