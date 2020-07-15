شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: انتهينا من تطهير وتدبيش 1706 كم بالترع بتكلفة 4.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى، الطرق التقليدية فى الرى انتهت من سنين والدل الأن تعمل على الطرق الحديثة، منظمة التليميترى أحد التقنيات الحديثة لمتابعة المياه منذ خروجها من السد العالى حتى وصولها لكل محافظة، وهى تبين كمية المياه التى تصل إلى كل محافظة وبالتالى نستطيع تحديد المحاصيل التى يتم زراعتها.

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وأضاف خلال مشاركته فى مؤتمر تحديات الزراعة المصرية فى عصر كورونا المنعقد أونلاين، أن الوزارة استطاعت أن تحقق التوافق على الطلب والمناح من المياه، رغم قلة الموارد المائية، مشيرا إلى أنه يتم وضع التحديات لمواجهتها مستقبلية.

من جانبه كشف المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الرى، أن تأهيل الترع والمصارف كان بتوجيهات من الرئيس السيسى، ويتكلف ما يقرب من 16 مليار جنيه ويتيح ما يقرب من 13 لـ16 ألف فرصة عمل سنويا، وتم الانتهاء من أعمال تدبيش بطول 1706 كم بقيمة 4.8 مليار جنيه ويعمل في المشروع جميع قطاعات الرى.