شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة بالتوازى مع العلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يوليو، حيث إشارت الى انتظام معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة بالتوازى مع صرف الدفعة الأولى للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس.

فيما يواصل موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعىُ استقبال طلبات المواطنين للاستعلام عن العلاوات بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم من خلال موقع الهيئة دون الرقم التأمينى، وذلك تسهيلا عليهم، حيث تم تحميل بياناتهم على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة.



‏‎وأنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية nosi.gov.eg، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت، أنه استمراراً لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضى للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو.