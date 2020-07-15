شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 14 رحلة لعدة وجهات بالخارج على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 14 رحلة دولية ، اليوم الأربعاء ، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، فى بيان لها اليوم، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (أمستردام - باريس- روما- ميلانو - لندن- جوبا - عمّان- نيويورك - الشارقة - تونس) بالإضافة إلى رحلتين إلي دبي وابو ظبي بالإمارات .

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وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

كما يتم تطهير و تعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة ( الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف ، معالحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية ، ويتم تخصيص أحد دورات المياه لإستخدام أفراد الطاقم الجوي ،كما سيتم منع توزيع كافة المطبوعات و المجلات و الجرائد علي متن الطائرة ، بالإضافة إلي تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.