غادة والى: تجارة الأسلحة غير المشروعة تساعد على تمويل المجرمين والإرهابيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن الأسلحة النارية غير المشروعة تقتل وتساعد على تمويل المجرمين والإرهابيين، مشيرة فى رسالة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يسلط الضوء على دراسة عالمية تركز على تدفقات الأسلحة النارية غير المشروعة، وتؤكد الحاجة إلى مزيد من البيانات واستجابات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية للكشف عن الاتجار وتعطيله".



غادة والى على تويتر

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن النساء قمن بدور قيادى خلال جائحة فيروس كورونا، وسيعدن بناء العالم، بصورة بها تغيير وتحول.

وقالت والى في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"الشغف والتصميم والعمل الشاق، لقد قادت النساء خلال كوفيد19، وسوف يعدن بناء التغيير التحول، إن العالم الأكثر فقراً والأكثر هشاشةً بحاجة إلينا جميعاً من أجل انتعاش أخضر وشفاف وشامل وعادل".

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وفى سياق آخر، قالت الدكتورة غادة والى، مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا، إن التجارة غير القانونية فى الأحياء البرية تدمر التنوع البيولوجى وتستنزف الموارد الطبيعية، مما يؤدى إلى زيادة الفقر وزيادة فرص حدوث جائحة حيوانية آخرى مثل COVID19"، وأضافت "دعونا نكسر الحلقة المفرغة، فلننهى جريمة الحياة البرية".

ونشرت الدكتورة غادة والى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تقرير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حول جرائم الحياة البرية، والذى يسلط الضوء على الاتجاهات والحلول.

ويقول التقرير، "يتزايد الاعتراف بالاتجار بالأحياء البرية كمنطقة متخصصة فى الجريمة المنظمة وتهديد كبير لكثير من أنواع النباتات والحيوانات.. يستعرض الإصدار الثانى من تقرير جرائم الحياة البرية فى العالم الوضع الحالى لجرائم الحياة البرية مع التركيز على الاتجار غير المشروع بأنواع محمية من الحيوانات والنباتات البرية، ويقدم تقييماً واسع النطاق لطبيعة ونطاق المشكلة على المستوى العالمى.

ويشمل التقييم الكمى للسوق وسلسلة من دراسات الحالة المتعمقة عن التجارة غير المشروعة: خشب الورد، والعاج وقرون وحيد القرن، ومقاييس بانجولين، والزواحف الحية، والقطط الكبيرة "الأسود والنمور" والثعابين، بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض سلاسل القيمة والتدفقات المالية غير المشروعة من التجارة فى العاج وقرون وحيد القرن.