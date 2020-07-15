شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة 54 حالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية لاسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم أمس تنفيذ 54 حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف على مستوى الأحياء والمراكز والمدن شملت إزالة 39 حاله تعدى على الأراضى أملاك الدولة وإزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية و9 حالات بناء مخالف.

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ووجه محافظ الجيزة باستمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة التعديات فى المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم أيضا إزالة 8 حالات تعدى على أرض أملاك دولة ولاية المحافظة بمنطقه جرزا بمركز العياط بمساحة 390 م2 بالإضافة الى تنفيذ عدد 10 حالات إزالة بقرى المرازيق والشوبك وابورجوان بإجمالى مساحة 500 متر على أراضى املاك الدولة حرم الرى.

وتابع راشد: تم إزالة 7 حالات تعدى على أملاك دولة بشارع الترب و 5 حالات بطريق 11 بمزلقان الوحدة المحلية بأم خنان بمدينة الحوامدية كما تم إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية أبو غالب على مساحه 1000 م بمنشاة القناطر بالإضافة الى إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية الكريمات على مساحه 900 م بمركز أطفيح.