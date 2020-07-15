شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لأوقاف المنيا لبيعها 500 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف المنيا من تحقيق الـ 500 صك الأولى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف لتصبح بذلك رابع مديرية من مديريات الوجه القبلى تحصِّل 500 صك خلال هذا العام 1441هـ.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف المنيا ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأحد 19/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

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ووقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتوفير 700 طن لحوم أضاحى نحو أربعة آلاف رأس من البقر تقريبًا تم التعاقد عليها حتى الآن لتوزيعها مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد جمعة، أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدًا ولا تدخر وسعًا فى خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أى شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدى إلى تعظيم عوائد المشروع، كما أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وبفضل الله تعالى انعكست ثقة الناس فى هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها، مبينًا معاليه أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التى تتاجر بالعمل الاجتماعى، ويعطى أنموذجًا للشفافية فى العمل الجماعى.