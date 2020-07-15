شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية بامتحانات كلية التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات السنة النهائية بكلية التمريض، للاطمئنان على حسن سير عملية الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة التى أقرتها الجامعة، بحضورالدكتورة سحر سليمان عميد الكلية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 500 طالب وطالبة موزعين على 12 لجنة، ويتم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب،حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات ارضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والأخر تجنباً لحدوث أى تزاحم، إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية.

وفى حال الاشتباه بظهور أية أعراض بين الطلاب أثناء الدخول للامتحان مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 ونصف درجة فيما فوق، فيتم نقله لمستشفى الطلبة بسيارة إسعاف معقمة للاطمئنان عليه ويتم أخذ المسحات وعمل التحاليل والأشعات اللازمة بدون مقابل، يمنع الطالب من دخول الامتحان ويتم التأجيل للطالب بعذر طبي مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة، مع حق الطالب بدخولها الدور الثانى.

ويقوم أفراد الأمن بتوجيه الطلبة مباشرة إلى أماكن اللجان مع عدم السماح بتجمعات الطلبه نهائيا (قبل الامتحان أو بعد الانتهاء)، وعدم السماح للطلاب التحرك اتجاه غرفة تغيير الملابس ودواليب حفظ الأدوات، إلى جانب رش وتعقيم قاعات الإمتحانات بعد كل لجنة امتحان.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات بكلية التمريض حتى 27 من يوليو الجارى، بينما تستمر الامتحانات بمختلف كليات الجامعة حتى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل.

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