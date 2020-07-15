طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد (227) طالب/طالبة فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

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وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الحادي عشر و(الأخير) لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة، ولا توجد بها أخطاء لغوية أو إملائية، ومتنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة واشتملت علي جميع المستويات مراعية الفروق الفردية بين جميع الطلاب وكان الوقت كاف للإجابة والمراجعة، ولم ترد أي شكوي من جميع الطلاب المكفوفين علي مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءوالجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).