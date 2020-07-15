شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ تشغيل مكاتب التأهيل الاجتماعى وسط إجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، استئناف العمل لـ 220 مكتب للتأهيل الاجتماعى، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوفير الكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، مع تفعيل الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة، حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قامت بتعليق العمل بمكاتب التأهيل لمنع انتشار جائحة كورونا، وأن يوم الأربعاء القادم سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور.

وأكدت الوزيرة، أنه تم إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة، ومن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، إنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة والتمكين الاقتصادى لهم، أيضاً توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم، وخلق وعى مجتمعى داعم لدمج ذوى الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم بالاضافة الى تقديم مساعدات نقدية للأفراد التى تعانى من الفقر الشديد أو التى لا تستطيع أن تعمل أو تنتج ولديهم عجز كلى أو إعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.