شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسيمة قرارا لرئيس الجمهورية حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة أربعة سنوات برئاسة جمال عوض محمود محمد، وعضوية سامى عبد الهادى نائبا لرئيس الهيئة ومحمد سعودى نائب لرئيس الهيئة. وشمل القرار عضوية أيضا كل من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس إدارة الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية او من يفوضة وممثلين اثنين عن اصحاب المعاشات يختارهم رئيس الهيئة وثلاثة من الخبراء المستقلين فى مجال عمل الهيئة يختار هم رئيس مجلس ادارة الهيئة.

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